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Kocaeli Haberi: Ateşe verilen lastikler makilik alanı yaktı

Ateşe verilen lastikler makilik alanı yaktı
15:1924 Şubat 2017
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Ateşe verilen lastikler makilik alanı yaktı
Ateşe verilen lastikler makilik alanı yaktı

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'de araziye atılan eski kamyon lastiklerinin yakılması sonucu yaklaşık 3 dönüm makilik alan yandı.
Bugün öğle saatlerinde, Kartepe Seka Kampı bölgesinde bulunan eski kamyon lastikleri kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Yaklaşık 20 kamyon lastiği yanarken, alevler makilik alana sıçradı. Araziden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyon lastikleri ve makilik alanı söndürmek için çabaladı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, soruşturma başlatıldı.

DHA

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