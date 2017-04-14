Atilla Taş dahil 13 kişi darbe soruşturmasından tutuklamaya sevk edildi

FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliye olduktan sonra haklarında 'Anayasal düzeni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından soruşturma açılan Atilla Taş'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliye olduktan sonra haklarında 'Anayasal düzeni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından soruşturma açılan Atilla Taş'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli, 14 gündür gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürülüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Emniyette soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadeleri alındığı öğrenilen şüpheliler; Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Ali Akkuş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.



'DARBE GİRİŞİMİNİN ETKİ AJANLIĞINI YAPTILAR'

Başsavcılık mahkemeye gönderdiği sevk yazısında, '15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY üyesi şüphelilerin darbe girişimi süresi öncesinde, esnasında ve sonrasında örgütsel kamuoyu oluşturmak maksadıyla örgütün medya yapılanmasında yer aldıkları, örgütün yalnızca mensupları tarafından hazırladığı kriptografik haberleşme programı kullandıkları, örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı oldukları, örgütsel hiyerarşi içinde hareket ettikleri, örgüte müzahir sendikaya üye oldukları örgüte ait basın yayın kuruluşlarında aktif olarak görev aldıkları darbe girişimini gerçekleştiren ve halen tutuklu yargılanan FETÖ/PDY'nin silahlı kanadıyla eylem ve fikir birliğiyle hareket ettikleri darbe girişimi eyleminin etki ajanlığı görevini ifa ettikleri FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yoğun katkılarının bulunduğu örgütün nihai hedefi olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini bozarak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kadırmaya teşebbüs eylemine katıldıkları belirtilerek şüphelilerin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren ve olguların ve tutuklama nedeninin bulunması nedeniyle şüphelilerin tutuklanmalarına karar verilmesi talep olunur' denildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün medya yapılanması soruşturması kapsamında aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 26 kişi tutuklanmıştı. Toplamda 29 kişi hakkında dava açılmıştı. Şüpheliler, 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki hafta önce ilk kez hakim karşısına çıkmış, 5 gün süren duruşmaların ardından duruşma savcısı 13 kişinin tahliyesini talep etmişti. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi de 21 kişinin tahliyesine karar vermişti. Ancak üst mahkeme 8 kişinin tahliyesine itiraz ederken Başsavcılık da, 13 kişi hakkında darbe soruşturması başlatmıştı. 8 kişi cezaevinden çıkamazken, 13 kişi ise yeni soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.



DHA