Atina'da polis merkezine bırakılan bomba imha edildi

Sabah saat 3.00 civarında Atina Çevik Kuvvet merkezine telefon eden biri, Dafni polis merkezinin civarında, 40 dakika içerisinde patlayacak saatli bomba yerleştirildiğini söyledi.

Hemen söylenilen bölgeye ulaşan polisler, etrafı çembere aldıktan sonra bir el çantasında bombalı mekanizmayı buldular ve imha ettiler.

Bombayı yerleştirenlerin kimliklerini tespit etmek üzere bulguları kriminoloji laboratuvarına nakleden polisler, aynı zamanda güvenlik kameralardan kaydedilen bütün görüntüleri incelemeye başladılar. Saatli bombanın bulunduğu nokta ve kullanılan malzemeler iktidar karşıtı Epanastatikos Agonas'ın eylemi olduğunu düşündürüyor, zira Epanastatikos Agonas mensubu olan Lambros Fundas 10 Mart 2010 yılında bu bölgede çatışma sırasında polis tarafından öldürülmüştü, kullanılan malzemeler ise marjinal gurubun başka eylemlerinde kullandıklarıyla aynı.

AtinaMakedonya haber ajansına göre polise telefon eden şahıs “Bomba 40 dakika sonra patlayacak. Dikkat edin, şaka değil. Bu Lambro içindir” dedi.

DHA