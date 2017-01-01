ATM'ye yerleştirdikleri kopyalama cihazını alamadan kaçtılar

DENİZLİ'de devriye görevi yapan polis ekiplerinin dikkati sonucu özel bir bankanın ATM cihazına kredi kartı kopyalama düzeneği ve gizli kamera yerleştirildiği ortaya çıktı. Polis, kendilerini görünce kaçan ve yerleştirdikleri düzeneği almaya geldikleri belirlenen iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Dün Merkezefendi İlçesi Üçüncü Sanayi Sitesi'ndeki özel bir banka şubesi önündeki ATM'ye yerleştirdikleri kredi kartı kopyalama düzeneğini almaya gelen iki kişiyi devriye gezen polis ekipleri fark etti. Polisi gören iki kişi, kopyalama cihazını ATM'den alamadan kaçarak izlerini kaybettirdi. ATM'de inceleme yapan polis ekipleri, kredi kartı kopyalama düzeneği ile şifreleri görebilmek için gizli kamera yerleştirildiğini, iki kişinin kopyalama cihazını almaya geldiklerini belirledi.

Polisin dikkati sonucu çok sayıda vatandaş dolandırılmaktan kurtuldu. Banka ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA