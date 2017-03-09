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Isparta Haberi: Attan düşen kadın yaşamını yitirdi

Attan düşen kadın yaşamını yitirdi
16:169 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Attan düşen kadın yaşamını yitirdi
Attan düşen kadın yaşamını yitirdi

ISPARTA'da at binerken düşerek ağır yaralanan 42 yaşındaki Hatice Türker Nalbantoğlu, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Isparta merkeze 5 kilometre uzaklıktaki bir at çiftliğinde önceki gün meydana gelen olayda, Hatice Türker Nalbantoğlu at binerek gezintiye çıktı. At çiftliğindeki arazide gezen Nalbantoğlu, henüz bilinmeyen nedenle attan düştü. Başını çarparak ağır yaralanan Nalbantoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Gülkent Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 2 gündür tedavisi süren Hatice Türker Nalbantoğlu, bu sabah yaşamını yitirdi. Nalbantoğlu'nun cenazesinin otopsinin ardından toprağa verileceği belirtildi.

DHA

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