Av tüfekli kavgada 1 ölü, 2 yaralı

SAMSUN'da para anlaşmazlığından çıkan tartışmada av tüfeği ile vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay Kavak İlçesi Çivril Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Aralarında para anlaşmazlığı bulunan 72 yaşındaki Behçet Şahin ile 35 yaşındaki Serkan K. tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya Behçet Şahin'in çocukları 45 yaşındaki Zeki ve 39 yaşındaki Tuncay Şahin de karıştı. Serkan K. av tüfeği ile baba ve iki oğluna ateş etti. Zeki Şahin olay yerinde yaşamını yitirirken 2 yaralı çevredekiler tarafından olay yerine çağırılan ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Serkan K. jandarma tarafından alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

DHA