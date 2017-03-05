Av tüfekli kavgada 2 ölü, 1 yaralı (3)

ŞÜPHELİ KAZ MESELESİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Samsun'un Kavak İlçesi Çivril Mahallesi'nde Behçet Şahin ile oğlu Zeki Şahin'i av tüfeğiyle öldüren Serkan Keskinoğlu, jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli jandarmada verdiği ifade de "Bizim evlerimiz birbirine yakın. Onların köpekleri benim kazlarımı yedi. Uyardım dinlemediler. Dün yine yediğini fark ettik. Konuşmaya gittim aramızda tartışma çıktı. Bende tüfekle vurdum öldürdüm" dedi.

Şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından Kavak Hükümet Konağı içerisinde bulunan adliyeye sevk edilirken Behçet Şahin ile oğlu Zeki Şahin mahallede bulunan Civril Mahalle Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği ifade edildi. Öte yandan tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Tuncay Şahin'in de jandarma tarafından tedbir amaçlı olarak arandığı belirtildi.

DHA