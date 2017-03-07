Avcılar'da anket yapacaklara 'sertifika şartı' geliyor

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR Belediyesi tarafından her ayın ilk pazartesi günü düzenlenen 'Esnaf Buluşması'nda, anket yapacaklara ücretsiz eğitimle 'sertifika' verilmesi gündeme geldi. 'Anket yapıyorum' diyerek yoldan geçen kadın ve genç kızlara rahatsızlık verenler olduğu yönündeki şikayetler üzerine, toplantıyı yöneten Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli böyle davranışlarda bulunanların hareketlerine göz yumulmayacağın söyledi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün bu konuda kısa sürede harekete geçeceğini anketörlük kursu açacağını ve şirketlerin göndereceği görevlilere, sertifika verileceğini belirten Başkan Toprak Benli, şunları söyledi:

"Avcılar’da anketörlük yapanları ücretsiz hizmet içi eğitime alır, sertifikasyon eğitimine tabi tutarız. Psikolog ve danışmanlarımızın vereceği kursta davranış ve iletişim bilgileri alırlar. Aykırı davrananın da sertifikasını iptal ederiz. 'Anket yapacağım' diye kızlarımızı tacize varan, onları engelleyen davranışlar içerisinde olunmasına izin vermeyiz. Kurumlar adına eğitim görenler varsa aldıkları sertifikaları bize gösterir, onlara kimlik veririz.

RAMAZAN DAVULCULARI ÖRNEĞİ

Biz, her Ramazan öncesi davulcularımızı toplarız. Belediye konservatuarımızdaki ritm hocaları davulcuları ritm dersine tutar, onlara yaka kartı ve kıyafet veririz. Kıyafet ve yaka kartı olmayanlar 450 bin nüfuslu ilçede davul çalamaz. Avcılar'da kaç anketör var ki Bunu suçu önlemek için de yapıyoruz. Başka maksatla gelen kişi suç işler. Belediyenin verdiği kıyafet yaka kartı varsa. Kent enstitüsü olan Avcılar'da geçen yıl 37 bin kişiyi eğitime almıştık. Bu yılki hedefimiz 45 bin kişi. İstanbul’a yakışan bir kent olmak zorundayız. İstanbul Üniversitesi ve özel üniversitelerle 50 binden fazla öğrenci buraya gelip gidiyor. Sanat ile yaşayan bir kent yaratmak istiyoruz. Hedefimiz esnafımızın da işlerinizi kolaylaştırmak."

DHA