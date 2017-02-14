Avcılar’da renkli ‘Sevgililer günü’

SEVGİLİLER Günü nedeniyle Avcılar’da düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi kırmızı halıda yürüdü, kırmızı balonu gökyüzüne bırakırken, ‘Dilek ağacı’nda dilekte bulundu, bando müziği ile dans etti.

Avcılar Belediyesi tarafından saat 17.00’de ‘İstanbul’un kalbi Avcılar’da atıyor’ sloganı ile düzenlediği Havuz Meydanı’ndaki etkinlik alanına giden ‘Sevgi yolu’nda kırmızı halılar serildi. Etkinliğe katılanlar ‘Aşıklar Kahvesi’nde ücretsiz kahve içerken, mini Boğaziçi Köprüsü, Kız Kulesi gibi İstanbul’un simgelerinin önünde bol çekti. Belediye Bandosu sevilen şarkıları peş peşe çalarak konser verirken, dilek ağacı, dilekte bulunanların bağladığı ip ve kordelelerle doldu. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, yüzlerle kişi ile birlikte ‘İzmir Marşı’nı söylerken “Avcılar halkı sevdalıdır. Vatanına, milletine, bayrağına ve insanına sevdalıdır. Önce insan der.Bu sevda hiç bitmeyecek. Bu sevgi gününde İstanbul’a, Avcılar’a, insanımıza, vatanımıza, milletimize duyduğumuz sevda hiç bitmeyecek” dedi.

Belediye Başkanı’nın nikahlarını kıymasından sonra Havuz Meydanı’ndaki etkinliğe üzerlerindeki gelinlik ve damatlıkları ile gelen Özhan Seydişan, Fatma İlter çifti de “Avcılar’da aşk başkadır” derken, zaman zaman dans etti. Araç çekiciliği yaptığını belirten Özhan Seydişan, “Evlenme hazırlığı yapanlara tavsiyem sevgililer gününde nikah kıysınlar. Böylece tek hediye ile iki günü aradan çıkarırlar” diyerek espri yaptı.

DHA