Avcıların vurduğu kuğu kurtarılamadı

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'ndeki Filyos Çayı'nda, avcıların vurması sonucu yaralanan kuğu, veteriner müdahalesine rağmen telef oldu.

İlçedeki Filyos Çayı'nda yüzen 3 kuğuya kimliği belirsiz avcılar tarafından ateş edildi. Kuğulardan 2'si kaçarken, birisi yaralandı. Su seviyesi yüksek olduğu için çaya giremeyen avcı uzaklaşırken, durumu gören çevredeki bir kişi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) haber verdi. Gelen ekipler suya girip yaralı kuğuyu alarak Zonguldak’taki Veteriner Tıp Merkezi’ne götürdü. Veteriner Önder Alkan'ın yaptığı kontrolde kuğunun vücuduna 7 saçma isabet ettiği belirlendi. Saçmalar çıkarılıp gerekli tedavisi yapılan kuğu, 6 saat sonra telef oldu. Kuğunun ölmesi, hem klinik çalışanlarını, hem de DKMP ekiplerini üzdü.

Veteriner Önder Alkan, kuğunun yarı felç halde kliniğe getirildiğini söyleyerek, "Vücudunun çeşitli yerlerinde 5'den fzala saçma vardı. Saçmanın bir tanesi beynin sol tarafında, diğer saçmalar omuriliğe zarar vermiş. Boynundaki omurilikte birden fazla saçma var. Bu saçmalar omuriliğe zarar vermiş. Kanadında da bir kırık var. Gerekli tüm tedavileri uyguladık ancak gece geç saatlerde öldü" dedi.

Alkan, yaban hayatının yoğun olduğu bölgelerde denetimlerin daha yoğun yapılması gerektiğini de ifade ederek, "Bu kuğu av kuşu değil. Bunu vuranların bulunup cezalandırılması gerekir" diye konuştu.

Kuğuyu vuranların bulunması için çalışma başlatıldı.

DHA