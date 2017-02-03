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Bartın Haberi: Avcıların vurduğu peçeli baykuş tedavi edildi

Avcıların vurduğu peçeli baykuş tedavi edildi
11:453 Şubat 2017
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Avcıların vurduğu peçeli baykuş tedavi edildi
Avcıların vurduğu peçeli baykuş tedavi edildi

BARTIN'ın Amasra İlçesi'nde av tüfeği ile vuralarak yaralanan peçeli baykuş, veteriner hekim tarafından tedavi edilerek doğaya salındı.
Amasra'da yol kenarında avcıların vurduğu ve uçamayan peçeli baykuşu görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. Görevlilerin teslim aldığı baykuş, görevli veteriner Tolga Kandıralı tarafından muayene edildi.
Kanatlarında saçmalar belirlenen baykuş, tedavisi yapılarak sağlığına kavuştu. Baykuş, bugün bulunduğu bölgede ekipler tarafından doğaya salındı.

 

DHA

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