Avda yaralanan 112 görevlisi hastanede öldü

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde 112 Acil servis görevlisi 44 yaşındaki Aydın Karakuş arkadaşlarıyla gittiği avda ayağı kayınca kendi silahından çıkan kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karakuş kurtarılamadı.

Olay akşam saat 16.00 sıralarında Şebinkarahisar ilçesi, Tamzara mahallesinde meydana geldi. İlçede 112 acil servisinde acil tıp teknisyeni olarak çalışan Aydın Karakuş arkadaşlarıyla birlikte ava gitti. İddiaya göre dağlık alanda ayağı kayan Karakuş'un yere düşerken elindeki tüfeği ateş aldı. Sol omuzundan giren kurşunla yaralanan Karakuş, arkadaşları tarafından Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Karakuş'un sağlık durumu yolda ağırlaşınca Suşehri Devlet Hastanesi'ne getirildi. Karakuş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane morguna kaldırılan Aydın Karakuş'un cesedi daha sonra otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA