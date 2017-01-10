AVM Ciro Endeksi Kasım ayında yüzde 6.9 arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research Company tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi, Kasım ayında bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 6.9 arttı.

AYD’dan yapılan açıklamada, AYD ve Akademetre tarafından 2010 yılından bu yana her ay düzenli olarak yayımlanan AVM Endeksi verileri açıklandı. Açıklamaya göre ciro endeksi Kasım ayı itibarıyla 2015 yılı Kasım ayı dönemi ile enflasyondan arındırılmadan karşılaştırıldığında yüzde 6.9’luk bir artışla 202 puana ulaştı. Açıklamada, sektöre ait ciro endeksinin Anadolu ve İstanbul'un kiralanabilir alan büyüklükleri (GLA) ağırlıklandırarak hesaplandığı belirtildi.

AVM’lerde kiralanabilir metrekare cinsinden alan başına düşen ciroların, Kasım 2016 döneminde İstanbul’da 869 lira, Anadolu’da 703 lira olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metre kare verimliliği aynı dönemde 770 liraya yükseldi.

Kasım ayında en büyük ciro artışı ayakkabı kategorisinde gerçekleşti

Geçtiğimiz yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında 2016 Kasım döneminde endeks yüzde 7’lik artış gösterdi. Kategoriler bazında en yüksek ciro artışı ise ayakkabı-çanta kategorisinde yüzde 24’lük artış gerçekleşti. Aynı dönemde, giyim kategori ciroları yüzde 14, yiyecek ciroları yüzde 10, hipermarket ciroları yüzde 7 ve teknoloji kategori ciroları yüzde 1 artış kaydederken AVM’lerdeki yapı market, mobilya, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik, kuyum, hoby, petshop, terzi ve ayakkabı tamir servisleri, döviz bürosu, kuru temizleme, eczane gibi mağazalardan oluşan diğer alanlar kategorisinde ise yüzde 2’lik düşüş yaşandı.

Ziyaret sayıları geçtiğimiz yıla oranla düşüşte

Kasım 2016 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 4.7’lik azalma görüldü.

AVM Endeksi sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü; “Endeksimiz Eylül ayından beri yeniden artışa geçti. Bu hem AVM’lerimiz hem de perakende markalarımız için oldukça sevindirici bir ivme. Ekim ayındaki yüzde 1’lik artış sonrası Kasım ayındaki yüzde 6.9 artış Aralık ayında ciroların daha da artacağına işaret ediyor. Kategori bazlı artışlara baktığımızda ise son dönemlerde harcamaların giyim, ayakkabı, hipermarket gibi zorunlu harcama kalemlerinde yoğunlaştığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Tüketici güven endeksinde yaşanan düşüşlerle birlikte bu veriler değerlendirildiğinde zorunlu harcamaların öncelik halinde geldiğini vurgulayan Belgü sözlerine şöyle devam etti:

Tüketici öteleme yapmayı tercih ediyor

"Tüketicinin bazı harcama kalemlerinde öteleme yapmayı tercih ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca kozmetik mağazalarının da yer aldığı diğer kategorisinde devam eden düşüş, bu kategoride kredi kartı taksitlerinin Eylül ayı itibariyle kaldırılması dolayısıyla yaşanan olumsuz etkilerin sürdüğünü gösteriyor. Gerek ülke olarak yaşadığımız üzücü olaylar, gerekse döviz kurundaki ani artışlar dolayısıyla zor günlerden geçiyoruz ve ekonomimiz de bundan etkileniyor. AVM’ler açısından baktığımızda perakendeci, AVM ve kamu otoriteleri olarak hep birlikte bu zor günleri atlatmak adına işbirliği içinde çalışmaya devam etmek zorundayız."

DHA