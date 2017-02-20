AVM'nin 7'nci katından düşerek ölen kızın dayısı: Pelşin, hayat doluydu (2)

PELŞİN'İN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Manavgat'ta 7 katlı alışveriş merkezinin 7'nci katından düşerek yaşamını yitiren lise öğrencisi Pelşin Dağkıran'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra ailesinin yaşadığı Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'ndeki eve getirildi. Ayla Dağkıran, kızının cenazesinin getirilmesi sırasında sinir krizi geçirdi. Taziye için gelen okul arkadaşları cenaze arabasına girerek teker teker helallik verdi. Pelşin Dağkıran'ın arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Daha sonra Sarılar Mezarlığı'na götürülen Pelşin Dağkıran'ın cenazesi namazın ardından toprağa verildi.

'BABASININ ÖLÜMÜNÜ KABULLENMEKTE ZORLANDI'

Dayı Mehmet Özçelik, geçen yıl babası vefat eden Pelşin Dağkıran'ın 2'si erkek 3 kardeşinin daha olduğunu söyledi. Kardeşi Ayla Dağkıran ve çocuklarının 10 ay önce babalarının vefatının ardından Diyarbakır'dan Manavgat'a geldiklerini anlatan Özçelik, Pelşin'in ağabeyinin askerde olduğunu kaydetti. Pelşin Dağkıran'ın babasının ölümünü kabullenmekte çok zorlandığını, zaman zaman isyan noktasına geldiğini vurgulayan Özçelik, "Ancak sonra bu durumu zor da olsa kabullendi. Okulda bu dönem bir kız öğrenciyle problem yaşamış. Hatta bunu öğretmenlerinden birine söylemiş, öğretmeni de diğer arkadaşının tarafını tutarak yeğenimi azarlamış" dedi. Bu duruma yeğeninin çok içerlediğini ve okuldan ayrılmak istediğini belirten Mehmet Özçelik, "Cuma günü bunu okul idaresiyle konuştuk. Bu olay olmasaydı, bugün okuldan kaydını aldırıp turizm okuluna nakil yaptıracaktı. Pelşin, 'Ben burada yaşayacağım, o zaman turizm okumak istiyorum. Turizmde iş sahası daha fazla' diyordu" diye konuştu.

Mehmet Özçelik, yeğeninin ölümüyle ilgili polisin hazırlayacağı raporu gördükten sonra suç duyurusunda bulunabileceklerini de belirtti.

DHA