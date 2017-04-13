Avrupa bisikletin icadının 200. yılını kutluyor

İlk bisikleti icat eden Alman Karl Drais 12 temmuz 1817 yılında ilk denemesini ahşap bisikletiyle Mannheim kentinde yapmıştı. Bu yıl 12 Temmuz tarihinde başta Almanya olmakla beraber tüm Avrupa'da bisikletin 200'üncü yıldönümü değişik etkinliklerle kutlanacak. Bu yıl dünyanın en eski spor müsabakası olan Fransa Bisiklet Turu 2017 ‘Tour de France 2017' bisikletin icadı münasebetiyle 1 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın Düsseldorf kentinde başlıyor. 21 etap, 3 bin 521km. ‘Fransa Bisiklet Turu' güzergahında sporcular Almanya, Belçika, Lüksemburg, Fransa ile dört ülkede yarışacak. Bisikletin muciti Karlsruhe kentinde yaşayan Karl Drais pedalsız, ahşap bisikletin ilk denemesini Mannheim kentinde yaptı. Deneme 7km. mesafede başladı. Böylelikle Almanya'nın Mannheim kenti dünyanın ilk bisiklet yolun yapılmasına imza attı.

Fransızlar Modern Bisikleti Geliştirdi

Bisikletin icadı kısa zamanda dünyaya yayıldı. Beğenildi. Mucit Karl Drais ahşap bisikletini ayaklarını yerden ittirerek kullanırken Fransızlar pedallı, demir modern bisikletli ‘Velocipede' ismiyle yaptı. 1860'lı yıllarda Fransız baba oğul Pierre ve Ernest Michaux'un yaptıkları modern bisikleti dünyaya adeta bisikleti Fransızlar icat etti diye yayıldı.

Bisiklet Avrupa'da Trafik Araçlarına Rekabet Oluyor

Avrupa'da en çok bisiklet kullanılan ülkelerin başında Almanya, Fransa Hollanda, isviçre geliyor. Almanya'da bulunan 71 milyondan fazla bisikletten, yaklaşık 13 milyon bisiklet her gün trafiğe çıkıyor. Diğer trafik araçlarına rekabet olan bisiklet kullanımın artması için belediyeler bisiklet yollarını sürekli yeniliyor ve genişletiyor. Almanya 2017 yılında bisiklet yolların yenilenmesi ve modernleştirilmesi için 25 milyon Euro harcayacak.

200. Yıl Kutlamaları Haftaya Başlıyor

Mucit Karl Drais'ın doğum yeri olan Karlsruhe ve ilk bisiklet denemesin yapıldığı Mannheim kentlerinde kutlama törenleri 22 Nisan tarihinde başlıyor. Kutlamalar eylül ayın ortalarına kadar başta Almanya olmakla tüm Avrupa'da değişik sportif ve kültürel etkinliklerle kutlanacak.

DHA