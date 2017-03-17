Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Türkiye'de referandumu gözlemleyecek

AGİT'in (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR), Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliği referandumunu gözlemleyecek. Referandum gözlem heyetinin göreve başlayacağı cuma günü Ankara'da bir basın toplantısı düzenlenecek.

AGİT / ODIHR referandum sınırlı gözlem misyonu başkanı Tana de Zulueta, basın toplantısında misyonun rolünü ve yapılacak faaliyetleri tanıtacak. AGİT'in görevi, Türk makamlarıyla ilgili prosedürleri tamamlamasıyla birlikte başlayacak.

AGİT / ODIHR referandumu gözlem heyeti, referandumun yapılacağı günün ardından, gözlem ve sonuçların açıklanması için Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden bir heyetle görüşecek.

DHA