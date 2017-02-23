Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Başkanı Sergei Stanichew, Demirtaş'ın duruşmasını izledi

AVRUPA Sosyalist Partisi (PES) Başkanı Sergei Stanichew, başka davadan tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davayı kısmen izledikten sonra basın açıklaması yaptı.

Uçağa yetişmek için duruşmadan erken çıkan Sergei Stanichew, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile birlikte adliyenin önünde basın açıklaması yaptı.

Dayanışmak amacıyla mahkemeye geldiklerini söyleyen Stanichew, "Bütün Avrupa sosyal demokrat partileri temsil eden Avrupa Sosyalist Partisi adına dayanışma amacıyla buradayız. Bu, HDP lideri sayın Demirtaş ile bir dayanışma misyonudur. Biz Avrupalı sosyalistler için bunun siyasi bir mahkeme olduğu çok nettir. Çünkü iki eş başkan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, hiç yanlış bir şey yapmadılar, sadece kendi seçmenlerini temsil ettiler ve demokratik bir ülkede siyaset yaptılar. Mahkemenin bu gülünç suçlamayla açılmış olması gerçekten benim için çok üzücü. Bu sadece Başkan Erdoğan'ın söylediklerini yapmaktan ibarettir, onun iradesine tabi olmak anlamına gelir" şeklinde konuştu.

DHA