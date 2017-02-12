Avrupa’da Karnaval dönemi başladı

Başta Almanya olmakla çoğu Avrupa ülkelerinde karnaval, fastnacht gibi isimler altında yapılan eğlenceler, şubat ayında en hızlı dönemini yaşıyor.

Almanya’nın Fransa sınırındaki Kehl kentinde karnaval geçit töreni bugün başladı. Törene Baden Württemberg eyaleti başta olmakla komşu eyaletlerden, İsviçre, Fransa ve diğer ülkelerden katılan 115 karnaval topluluğunun yaklaşık 4 bin katılımcısı, rengarenk kostümleri, maskeleriyle, izleyenlere keyifli zamanlar geçirtti. Seyircilere çikolata, şeker ve değişik hediyeler veren karnavalcılar özellikle çocukları sevindirdi. Müzik eşliğinde caddede dans eden katılımcılar, izleyenleri de dansa davet etti.

Almanya’da karnaval eğlenceleri 23 Şubat ‘Kirli Perşembe’, 26 Şubat ‘ Karnaval Pazar’ı’, 27 Şubat ‘Gül Pazartesi’, 28 Şubat ‘Karnaval Salı’sı’ isimleri altında kutlanıyor.

Almanya’da üç 11'in yan yana geldiği 11.11. 2016 tarihinde saat 11.11’de başlayan 'karnaval', 'fastnacht', 'fasching' eğlenceleri 1 Mart Çarşamba gecesi saat 11.11’de sona eriyor.

Eğlenceler İsviçre, Fransa, İtalya’da da devam ediyor

Karnaval eğlenceleri Fransa’nın Akdeniz kıyısındaki Nice kentinde bu hafta sonu başladı. Yedi ay önce kentte yaşanan terör olaylarından sonra, karnaval Nice kentinde yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. İki hafta boyunca devam edecek eğlencelerde, Nice kentine yaklaşık yarım milyon ziyaretçi bekleniyor.

Strasbourg'da ise 25. karnaval töreni geçidinin ana teması Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Fransa’nın Alsas ve doğu bölgelerinde çoğu kentte karnavallar Mart ayına kadar devam ediyor.

Paris'te geçit töreni 26 Şubat Pazar günü saat 14.00’de ‘Place Gambetta’ meydanında başlayacak. Paris karnavalının maskotu olan kırmızı inek ‘Pimprenelle’, tören geçidinin en önünde yer alıyor. Karnaval eğlenceleri Paris’in tarihi ‘Place de Republique’ meydanında sona erecek.

İsviçre Basel kentinde karnaval geçidi 6 Mart Pazartesi sabahı başlıyor. Büyük fener alayı ve rengarenk kostümlerle binlerce kişi Basel kentini şenlendirecek.

İtalya’da ilki 1094 yılında yapılan ve 17.yüzyıldan bu yana ün salan tarihi Venedik Karnavalı, 12-28 Şubat tarihleri arasında Venedik'in meydanlarında kutlanacak. Başta San Marco Meydanı olmakla tarihi Venedik’in tüm meydan ve saraylarında son 50 yıldır, karnaval güzellik yarışmaları, müzik konserleri, maskeli balo organizasyonuyla çok sayıda turisti romantik Venedik’e çekiyor.

(lı)

Görüntü Dökümü:

-Pazar günü yapılan Kehl karnaval geçidinden görüntüler

DHA