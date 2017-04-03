Avrupa'dan Rusya'ya taziye mesajları

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği (AB) kurumları ve ülkeleri, St. Petersburg metrosundaki saldırıya tepki göstererek, Rusya‘yla dayanışma mesajı verdi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland yayınladığı mesajda, “St. Petersburg’da meydana gelen ölümcül saldırı haberinin şoku ve üzüntüsü içerisindeyim. Avrupa Konseyi üyemiz olan Rusya‘ya başsağlığı diliyorum.” ifadesini kullandı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Pedro Agramunt, St. Petersburg’dan gelen haberlerle yıkıldığını belirterek, “Geçen hafta oradaydım. Korkunç bir trajedi. Saldırının kurbanları ve yaralılarla birlikteyim.” mesajını paylaştı.

Strazburg’da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun açılışında konuşan AP Başkanı Antonio Tajani, saldırıyı kınadıklarını ve hayatını kaybedenler ve yaralılarla dayanışma içinde olduklarını belirtti. Tajani, “her türlü terörizme karşı Rusya ile işbirliği içerisinde olduklarını” bildirdi.

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, “AB, tüm şiddet eylemlerini mümkün olan en güçlü şekilde kınamaktadır.” denildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’a AB adına başsağlığı dilediği ifade edildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yaptığı yazılı açıklamada, St. Petersburg’da meydana gelen ve çok sayıda insanın öldüğü patlamayla ilgili haberleri dehşet ve üzüntüyle izlediğini belirterek, düşüncelerinin Rusyahalkıyla birlikte olduğunu vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, haberleri büyük üzüntüyle takip ettiğini, ilk bilgilerin günlük yaşamlarını sürdüren insanlara yönelik sinsi bir saldırıya işaret ettiğine değinerek, “Böyle canice yapılan bir eylem hiç bir şekilde haklı bulunamaz.” ifadesini kullandı.

Gabriel, bu karanlık saatlerde düşüncelerinin Rusya‘daki dostları, kurbanlar ve onların aileleriyle olduğunu bildirdi.​

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Rusya‘daki saldırı karşısında dehşete düştüğünü, duygularının kurbanlar ve onların yakınlarıyla olduğuna dikkati çekti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, yaptığı açıklamada, terörizmle mücadelede safların sıklaştırılmasını istedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, mesajında, “Rus halkına ve devletine, İtalya’nın en içten başsağlığı dileklerini ve yakınlığını belirtiyorum. Teröre karşı birlikte mücadele etmeyi sürdüreceğiz.” ifadesine yer verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının taziye mesajında ise şunlar kaydedildi:

“Bugünkü St. Petersburg metrosunda yaşanan ölümcül saldırıyla sarsılan Yunanistan, Rusya halkı ve hükümetinin yanındadır ve ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileklerini iletmektedir.”

DHA