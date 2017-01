Avukat Gököz: Karar tebliğ edilmeden tutuklama, mağdur ediyor

ANTALYA Barosu eski başkanlarından avukat Cengizhan Gököz, Yargıtay'da cezaları onanan sanıkların, karar tebliğ edilmeden yakalandığı yerde tutuklanıp cezaevine götürüldüğünü, bunun mağduriyetlere neden olduğunu belirtti.

Temyize gönderilen kararlarda mahkumiyetlerin onanması halinde ceza alan kişiler hakkında yakalama emri çıkartıldığını belirten Cengizhan Gököz, onama kararının taraflara tebliğ edilmediğini belirtti. Gököz, "Böyle bir durumdan kişi ya da avukatı haberdar olmadığı için cezası onanan sanık, bayramda, seyranda, hastanede, iş yerinde, yolda, nerede olursa olsun alınıp götürülüyor. Bu da mağduriyetlere neden oluyor" dedi.

Tebligat kanununa göre alınan kararların taraflara tebliğ edilmesi gerektiğini belirten Gököz, "Ama bu yapılmıyor. Bu yapılmadığı için kişi, hakkında verilen cezanın onandığını bilmiyor. Yakalandığı yerde alınıp götürülüyor. Oysa ki ceza yargılamasında onama kararından sonra iadei muhakeme vardır. Veya infaz hukuku ile başvurulabilecek yollar vardır. İnfazın ertelenmesi söz konusu olabilmektedir. Zamanlama olarak o cezayı yatması bir sıkıntı yaratacaksa, kişi infazın ertelenmesini Cumhuriyet Savcılığından talep edebilir. Örneğin bu kişinin hastası olabilir, işi elvermeyebilir. Dolayısıyla onama kararı tebliğ edilmeyen kişilerin elinden infazın ertelenmesi kararını alabilme şartları da alınmış oluyor. Bu nedenle ısrarla onama kararlarının taraflara, özellikle de sanığa ya da vekillerine tebliğ edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

İSTİNAFTA DA SIKINTI VAR

Türkiye'de binlerce kişinin, onama kararı tebliğ edilmediği için büyük mağduriyet yaşadığını bildiğini söyleyen Gököz, her yıl binlerce kişinin bu şekilde tutuklandığını kaydetti. Kendisinin yılda en az 15-20 vakayla karşılaştığını anlatan Cengizhan Gököz, adaleti hızlandırmak amacıyla kurulan istinaf mahkemelerinde keşif ve tanık dinleme uygulamalarının, adaleti daha da yavaşlatacağını iddia etti. Ayrıca istinaf mahkemelerinde temyize başvuran kişinin duruşmaya bizzat katılmaması halinde istinaf talebinin reddedildiğini kaydeden Cengizhan Gököz, "Bunun mutlaka değiştirilip, kişi olmasa bile avukatının veya vekilinin hazır bulunması halinde istinaf talebinin kabul edilmesi sağlanmalıdır" dedi.

HER İLDE İSTİNAF DA YOK

Türkiye'de istinaf mahkemelerinin her ilde olmadığını da belirten Gököz, "Kişinin ekonomik imkanları bir başka ildeki istinaf mahkemesine gitmesi için elverişli olmayabilir. Kişinin zamanı elvermeyebilir. Bu kişi kendisini avukatıyla orada temsil edebilmelidir. Böyle bir imkanın kişinin elinden alınması çok büyük mağduriyetler doğuracaktır. Her iki konuda da bir düzenleme yapılarak mahkumiyete ilişkin onama kararlarının tebliği ve istinaf mahkemelerinde kişilerin vekil veya müdafi ile temsil edilmesi halinde istinaf taleplerinin reddedilmemesi sağlanmalıdır" diye konuştu.

İstinaf mahkemelerine gidemeyenlerin bulundukları yerdeki mahkemelerden Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmalara katılmasının da mümkün olmadığını aktaran Gököz, "Çünkü birçok yerde halen SEGBİS de yok veya sakat. Dolayısıyla istinaf uygulamasının vekil veya müdafi marifetiyle kişiye temsil edilebilme hakkı verilmesi daha uygun olacaktır" dedi.

DHA