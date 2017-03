Avukat müvekkillerini böyle savundu 'Öğüt vermek için dövdüler'

Kızının olay tarihinde 16 yaşında olan kız arkadaşını arabaya bindirerek 3 saat boyunca zorla tutup darp ettiği öne sürülen kadın ve erkek arkadaşına yerel mahkeme tarafından "Hürriyeti tahdit" suçundan 5 yıl ceza verildi.

İstinaf Mahkemesi'nde yapılan duruşmada kadının avukatı müvekkilini, "Sanıklar mağdureyi öğüt vermek amacıyla dövmüşlerdir" sözleri ile savundu.

Sanıklara, "Hürriyeti tahdit" suçundan 6 yıl ceza veren İstinaf Mahkemesi, sanıkların mağdureye zarar vermeden serbest bıraktıkları için bu cezayı 3 yıla, iyi halden de 2 yıl 6 aya indirdi.

Tarlabaşı'nda 26 Haziran 2012 tarihinde kızının arkadaşlık yapmasını istemediği 16 yaşındaki kız arkadaşı H.B.K.'yi zorla arabaya bindirerek darp ettikten sonra götürüp evinin önüne bıraktıkları öne sürülen L.O. hakkında İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Hürriyeti tahdit", "Hakaret" ve "Basit yaralama" suçlarından dava açıldı. Davanın diğer sanığı da olayda L.O.'ya yardım eden erkek arkadaşı F.A. oldu.

YEREL MAHKEME 5 YIL CEZA VERDİ

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Ekim 2016 tarihinde yaptığı karar duruşması yapıldı. Her iki sanığın da Hakaret" ve "Basit yaralama" suçlarından beraatine karar veren mahkeme, "Hürriyeti tahdit" suçundan ceza verdi. Sanıkların mağdure H.B.K.'yı üç saat boyunca arabada tuttuklarını belirten mahkeme, sanıkları 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Taraflar dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde dün görülen duruşmaya sanıklardan F.A.'nın Avukatı Mustafa Gürdal, sanıklardan L.O.'nun Avukatı Deniz Kınapçı ile mağdure H.B.K.'nın Avukatı Kemal Toraman katıldılar.

Mağdure H.B.K.'nın Avukatı Kemal Toraman, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkında mütalaasını veren İstinaf Savcısı Güven Öztürk, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanıklara, "Hürriyeti tahdit" suçundan verilen 5 yıllık hapis cezasının kaldırılmasını istedi. Sanıkların mağdureyi kendiliğinden evinin yakınlarına götürerek bıraktıklarını belirten Savcı Öztürk, bu nedenle "Hürriyeti tahdit" suçundan her iki sanığın beraatine, "Kasten yaralama" suçundan da cezalandırılmalarına karar verilmesini istedi.

'MAĞDUREYİ SANIKLAR ÖĞÜT VERMEK AMACIYLA DÖVMÜŞLERDİR'

Sanıklardan L.O.'nun Avukatı Deniz Kınapçı, müvekkilini, "Mağdureyi sanıklar öğüt vermek amacıyla dövmüşlerdir. Bu suç da oluşmamaktadır. Beraat kararı verilmesini talep ediyorum" diye savundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Selçuk Kaya, kısa bir aradan sonra mahkemenin kararını açıkladı. Her iki sanık, "Hürriyeti tahdit" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 20. Ceza Dairesi, sanıkların mağdureye haklarında soruşturma başlamadan serbest bıraktıkları için bu cezayı 3 yıla, iyi halden de 2 yıl 6 aya indirdi.

DHA