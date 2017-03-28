Avukatlara polis müdahalesi

ANTALYA'da terörle ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında geçen yıl tutuklanan avukat Özden Saldıran'ın tahliye edilmesi için adliye önünde basın açıklaması yapmak isteyen bir grup avukata polis müdahale etti. Açıklama yapmalarına izin verilmeyen avukatlara, 'Süpürün' talimatıyla müdahale edilmesi tepkilere neden oldu.

Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği'ne (ÇHD) mensup çok sayıda avukatın da aralarında bulunduğu grup, terörle ilgili yürütülen bir dava kapsamında geçen yıl 15 Ekim'de Antalya'da tutuklanan avukat Özden Saldıran'a destek olmak için Antalya Adliyesi bahçesinde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak grubun açıklama yapmasın olağanüstü hal (OHAL) gerekçe gösterilerek izin verilmedi. Bu nedenle grup adına basın açıklamasını okumak isteyen avukat Tuncay Koç ile polis görevlileri arasında tartışma çıktı.

Avukatlar, polisin dağılın uyarısına slogan atarak karşılık verdi. Bunun üzerine polis amirinin 'Süpürün' diye talimat vermesiyle olay yerinde hazır bekletilen çevik kuvvet ekipleri gruba müdahale etti. Polis amirinin 'Süpürün' talimatı da avukatların tepkisine neden oldu. Grup, daha sonra dağıldı.

Arbede sırasında gazetecilere dağıtılan basın açıklamasında ise avukatlığın 12 Eylül darbesinde bile olmadığı kadar ağır baskı altında olduğu iddia edildi. Basın bildirisinde avukatların, mesleki faaliyetlerinden dolayı gözaltına alınıp tutuklandığı öne sürüldü.

DHA