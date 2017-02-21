Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika: Avustralya'da uçak AVM'nin üzerine düştü: 5 ölü

Avustralya'da uçak AVM'nin üzerine düştü: 5 ölü
05:2821 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Avustralya'da uçak AVM'nin üzerine düştü: 5 ölü
Avustralya'da uçak AVM'nin üzerine düştü: 5 ölü

AVUSTRALYA'nın Melbourne kentinde çift motorlu King Air'e ait Beechcraft B200 tipi küçük yolcu uçağı bir Alışveriş Merkezi'nin üzerine (AVM) düştü. Motor arızası nedeniyle düştüğü belirtilen uçakta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi.

Charter seferleri yapan ve genellikle küçük uçakların kullandığı Essendon Havaalanı'ndan, Tazmanya'nın Kral Adası'na gitmek için havalanan uçakta ilk belirlemelere göre motor arızası meydana geldi. Pilotun denetiminden çıkan uçak, Melbourne kenti yakınlarındaki AVM'nin üzerine düştü. Yetkililer, ilk belirlemelere göre, AVM'de çalışan ve müşteri olarak bulunan kişilerin zarar görmediğini ancak pilot da dahil olmak üzere uçakta bulunan 5 kişinin öldüğünü açıkladı.

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar