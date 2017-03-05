Avusturya Başbakanı Kern'den Türk siyasilere AB çapında yasak talebi

Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türk politikacılara Avrupa çapında miting yapma yasağı getirilmesi çağrısında bulundu.

Welt am Sonntag gazetesine konuşan Kern, bu tür siyasi mitingleri engellemek için AB çapında ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Kern, bu tür bir yasağın Almanya gibi ülkelerin tek tek Türkiye'nin baskısına maruz kalmaması açısından önemli olduğuna işaret etti.

Türkiye'deki anayasa değişikliğini de eleştiren Kern, getirilecek başkanlık sisteminin Türkiye'de hukuk devletini daha da zayıflatacağını, güçler ayrılığını daraltacağını ve AB değerleriyle çeliştiğini savundu.

Basın özgürlüğü yabancı bir terim

Türkiye'nin insan hakları ve demokratik değerleri ayaklar altına aldığını da öne süren Avusturya Başbakanı, basın özgürlüğünün Türkiye için yabancı bir terim olduğu eleştirisinde bulundu. Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in derhal serbest bırakılmasını da isteyen Kern, “Ankara'dan az da olsa hukuk devletine uygun davranmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye ile müzakereler sonlandırılsın

Yıllardır demokratik değerler ve hukuk devleti ilkelerinden adım adım uzaklaşan bir ülke ile üyelik müzakerelerinin sürdürülemeyeceğini savunan Kern, “Türkiye ile müzakereleri sadece geçici olarak durdurmak değil, bitirmeliyiz” ifadelerini kullandı. Kern, 2020 yılına kadar Türkiye'ye AB uyum yasaları kapsamında verilmesi öngörülen 4,5 milyar Euro yardımın ya iptal edilmesini ya da reformların yapılması konusunda politik baskı unsuru olarak kullanılmasını da önerdi.

DHA