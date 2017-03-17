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Son Dakika: Avusturya Başbakanı'nın arabasını çektiler

Avusturya Başbakanı'nın arabasını çektiler
13:5217 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Avusturya Başbakanı'nın arabasını çektiler
Avusturya Başbakanı'nın arabasını çektiler

Avusturya'da dalgınlıkla yanlış yere park eden başbakanın arabası trafik görevlilerince çekildi. Tirol eyaletinin başkenti olan Innsbruck şehrinde bir konferansa giden Başbakan Christian Kern kendi kullandığı otomobilini dalgınlıkla taksi durağına park etti. Konferans salonu görevlilerinin hatırlatması üzerine aracını kontrole giden başbakan arabasının yerinde olmadığını görünce şaşkına döndü. Çevredikelere aracını soran başbakan Kern trafik görevlilerinin yanlış yere park etmesi nedeniyle aracını çektiklerini öğrendi.

DHA

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