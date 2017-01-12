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İstanbul Haberi: Avusturyalı nu jazz sanatçısı Waldeck İstanbul’da

Avusturyalı nu jazz sanatçısı Waldeck İstanbul’da
10:3012 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Avusturyalı nu jazz sanatçısı Waldeck İstanbul’da
Avusturyalı nu jazz sanatçısı Waldeck İstanbul’da

Avusturyalı ünlü nu jazz sanatçısı Waldeck, yarın İstanbul’da sahne alacak. Müzik kariyerine ‘electro swing’ hareketine yön veren ‘Ballroom Stories’in de aralarında yer aldığı 7 albüm sığdıran Waldeck, savaş sonrası İtalya’sının stilini yansıtan ve tüm dünyada popüler aşk şiirlerine gönderme yaptığı son albümü ‘Gran Paradiso’ ile yarın saat 21.30’da Babylon’da müzikseverlerin karşısına çıkacak. Aynı mekanda Waldeck’in ardından broken beat ve chillstep’in genç yeteneklerinden Fransız prodüktör Fytch performans sergileyecek.

 

DHA

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