Ayakkabı boyacısına zabıtanın el koyduğu sandığı teslim edildi

ADAPAZARI'nda, zabıta ekipleri ayakkabı boyacısının sandığına el koyarken, sosyal medyada görüntülerin yayılması üzerine sandık boyacıya geri verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Orhan Cami Meydanı'nda ayakkabı boyacılığı yapan kişinin sandığına el koydu. Ayakkabı boyacısı üzüntü içerisinde tepki gösterirken, bir kişi tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada yayıldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun talimatı üzerine 3 çocuk babası Seyfi Can'a sandığı teslim edildi. Seyfi Can evinini geçimini sağladığı, çocuklarını okuttuğunu belirterek, sandığı verildiği için mutlu olduğunu söyledi.

DHA