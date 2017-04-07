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Samsun Haberi: Ayakkabılarıyla yatan arkadaşını bıçakla ağır yaraladı

Ayakkabılarıyla yatan arkadaşını bıçakla ağır yaraladı

12:037 Nisan 2017
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Ayakkabılarıyla yatan arkadaşını bıçakla ağır yaraladı
Ayakkabılarıyla yatan arkadaşını bıçakla ağır yaraladı

SAMSUN'da inşaat işçisi 53 yaşındaki Necati D., kaldıkları odada yatağa ayakkabısıyla girdiği iddiasıyla tartıştığı 40 yaşındaki Özgür Öner'i yüzünden, koltuk altından ve göğsünden bıçakla ağır yaraladı.
Olay dün Atakum İlçesi Mevlana Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Aynı inşaatta çalışan işçilerden Necati D., oda arkadaşı Özgür Öner'in iddiaya göre yatağa ayakkabısıyla girdiğini görünce tepki gösterdi. Aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Necati D., bıçakla saldırıp  Özgür Öner'i yüzünden, koltuk altından ve göğsünden yaraladı.
Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen ağır yaralı Özgür Öner, ameliyata alındı. Öner'in tedavisi sürerken, gözaltına alınan Necati D. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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