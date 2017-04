Ayasofya'da Hilyei Şerif sergisi

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bugünün dünyasında birilerinin kendisini 7,5 milyar insanın üstünde gördüğünü belirterek, 'Onun için dünyada zulümler devam ediyor, onun için dünyayı paylaşan bu kodamanlar 7,5 milyar insanı kendileriyle eşit olarak görmüyor. Kendileriyle aynı zeminde buluşmasına rıza göstermiyor. Bunun için dünya açlıktan kıvranıyor. Onun için İdlib'te dünyanın gözü önünde insanlara kimyasal bomba atılıyor, dünya seyirci kalıyor' diye konuştu.

2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Ayasofya Müzesi'nde 'Aşkı Nebi' temalı Hilye-i Şerif Sergisi'nin açılışı Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından yapıldı.

Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan Hilye-i Şerif Sergisi'nin açılışında Başbakan Binali Yıldırım'ın gönderdiği yazılı mesajı okundu. Programda bir konuşma yapan Numan Kurtulmuş, hayatının en zor konuşmalarından birini Ayasofya'daki kürsüden yapacağını belirterek, 'Bu ulu mabedin, Feth-i Mübin'den bize yadigar Ayasofya'nın bu kubbesinin altından nice büyük evliyaların, alimlerin, nice büyük zahitlerin geçtiğini biliyorum. Onların her birisinin ruhaniyetine saygımızı bir kere daha ifade ediyorum. Allah cümlesinden razı olsun. İnşallah Feth-i Mübin'in bize armağan olan Ayasofya'dan millet olarak da istifade etmeyi cenab-ı Allah nasip etsin' diye konuştu.

'GÜZEL BİR MEKANI ŞENLENDİRİYORUZ'

Serginin açılmasında emeği olanlara teşekkür eden Kurtulmuş, 'Güzel bir mekanı şenlendiriyoruz. Tarihi bir mekanımızı şenlendiriyoruz. Allah bu ulu mabedin daha çok kereler çok feyizli toplantılarla burada şereflendirmeyi cümlemize nasip etsin' ifadelerini kullandı.

'İDLİB'TE DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE İNSANLARA KİMYASAL BOMBA ATILIYOR'

Konuşmasında bugünün dünyasında Hz.Peygamber'den öğrenilenlerle yapılacak çok şey olduğunun altını çizen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'Bugünün dünyasında birileri 7,5 milyar insanın üstünde görüyor kendisini. Onun için dünyada zulümler devam ediyor, onun için dünyayı paylaşan bu kodamanlar 7,5 milyar insanı kendileriyle eşit olarak görmüyor. Kendileriyle aynı zeminde buluşmasına rıza göstermiyor. Bunun için dünya açlıktan kıvranıyor. Onun için İdlib'te dünyanın gözü önünde insanlara kimyasal bomba atılıyor, dünya seyirci kalıyor. Onun için bu kadar harpler, darpler savaşlar önlenemiyor. İşte bu noktada böyle bir çağda Hz. Peygamberin aşkına Aşk-ı Nebi'ye he zamandan daha fazla ihtiyacımız var' ifadelerini kullandı.

MEHMET GÖRMEZ'İN 'HİLYE-İ ŞERİF' MEMNUNİYETİ

Prof. Dr. Mehmet Görmez ise konuşmasında her yıl düzenlenen 'Kutlu Doğum Haftası' öncesinde Ayasofya'nın Hilye-i Şerif Sergisi'ne evsahipliği yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GÖRMEZ: KİMYASAL SİLAHLARLA CAN VEREN MASUMLARA BİRER DUA OLARAK GÖNDERİYORUM

Ayasofya'ya asılan her 'Hilye-i Şerif'i, İdlib'te kimyasal silahlarla can veren masumlara birer birer dua olarak gönderdiğini kaydeden Görmez, 'Yüce rabbimiz bütün insanlığı, yeryüzünde bütün masum yavruların çığlığını duyan ve umursamaz bir tavırla ona sırt çeviren insanlar olarak bizi kılmasın. O çığlıklara kulak veren, onları dinleyen ve masum çocuklar üzerinden her türlü zulmü ortadan kaldırmak için seferber olmayı insanlık ailesine nasip etsin' ifadesini kullandı.

SERGİ GEZİLDİ

Konuşmaların ardından serginin kurdelesi Numan Kurtulmuş ve Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından kesildi. Daha sonra ikili, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ile birlikte sergi alanını gezerek Hilye-i Şerif tablolarını inceledi.

DHA