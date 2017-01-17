Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi’nden müziğe çağrı: “Üç Okul Bir Konser Projesi” ile Güzel Sanatlar Liseleri müzik şenliğinde buluşuyor

AYDIN Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, İstanbul Avni Akyol ve Aşık Veysel Güzel Sanatlar Liselerininde katılımıyla “Üç Okul Bir Konser Projesi”ni hayata geçirdi. Proje kapsamında Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi’nin önderliğindeortak bir çalışmaya imza atan üç okulun güzel sanatlar öğrencileri, yarın 20.00’de Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi’nde verecekleri konser ile dinleyicilere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyorlar.

YENİ PROJELER

Eğitimöğretim faaliyetlerine 2005 yılında Aydın Doğan İlköğretim Okulu olarak başlayan ve 2015 – 2016 eğitim öğretim yılında Aydın Doğan Vakfı tarafından yenilenerek yeni ismini alan Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, yeni projeler hayata geçirmeye başladı. Bu projelerden biri olan “Üç Okul Bir Konser Projesi” kapsamında Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, İstanbul Avni Akyol ve Aşık Veysel Güzel Sanatlar Liseleri ile ortak bir çalışmaya imza attı. Öğrencilere müziğin birleştirici gücü ışığında; tecrübelerini paylaşmalarını, orkestral yorumu düşünmelerini ve farklı şeflerle seslendirme tecrübesi yaşamalarını sağlayacak bir ortam yaratmayı hedefleyen proje, İstanbul’daki Güzel Sanatlar Liselerinin ilk ortak projesi olma özelliği taşıyor.

Proje kapsamında Ekim ayından bu yana çalışmalarını sürdüren öğrenciler, yarın saat 20.00’de Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi’nde verilecek konserle dinleyicilerle buluşacaklar.

AYDIN DOĞAN GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAKKINDA

Aydın Doğan Vakfı ile İstanbul Valiliği arasında yapılan protokol doğrultusunda 2015 – 2016 eğitim-öğretim yılında yeni adını alan Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, Proje Okulu statüsünde eğitim-öğretim veriyor. Daha önceki yıllarda ilköğretim okulu olarak eğitim öğretim hayatına başlayan okul, Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri’nin armağan ettiği renovasyon projesi ile yenilenerek hizmet vermeye devam ediyor.

Bünyesinde Görsel Sanatlar ve Müzik alanları bulunan Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi ilk mezunlarını 2015 yılında verdi. Müzik alanında piyano eğitimi zorunlu ders olan okulda her öğrenci bunun yanında keman, viyola, viyolonsel (çello), bağlama, ud, kanun, gitar, konturbas, klarnet ve flüt enstrümanlarından birini de seçmeli ders olarak alıyor.

Görsel Sanatlar alanında ise öğrencilere Desen Çalışmaları dersinin yanında iki boyutlu ve üç boyutlu sanat atölyesi, heykel atölyesi ve grafik atölyesi çalışmalarına yönelik eğitim veriliyor.

AB ve kardeş okul projeleri uygulayan okul, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Aydın Doğan Vakfı işbirliğiyle ulusal ve uluslararası alanda birçok projeyi yürütecek.

DHA