Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Sergisi, Muğla'da açıldı

AYDIN Doğan Vakfı tarafından düzenlenen 33'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler, İstanbul, Adana ve Eskişehir'den sonra Muğla'da sergilendi.

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Sergisi, Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Aydın Doğan Vakfı Koordinatörü İlhan Artar ile çok sayıda davetli açılışa katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan İlhan Artar, şunları söyledi:

"Karikatür sanatı aslında, herhangi bir fikrin veya bir olayın, gülünç veya bazen de hüzünlü şekilde bir kalem ve kağıt ile resimlendirilip anlatılması sanatı diyebiliriz. Karikatür sanatçıları dünya üzerinde yaşayan toplumların, olumlu ya da olumsuz durumlarını en iyi anlatan sanatçılar desek abartamamış oluruz. Dünyanın karışık ve çalkantılı bu günlerinde, karikatür sanatçılarının, eserlerini yapmak için konu bulmakta sıkıntı çekmedikleri konusunda hemfikirizdir. Muğla'yı her branşta sanat şehri olarak görmek bizi yürekten mutlu ediyor. Sanata ev sahipliği yapmak Muğla'mıza çok yakışıyor. Sizlerin bu özverisi sanatın gelişmesi için çabalayan diğer kentlerimize de örnek olacaktır."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban ise, "Eserlerin ilimizde sergilenmesinden onur ve gurur duymaktayız. Sanata değer veren ve sanatçıyı önemseyen bir kentiz. Serginin temasının 'Güçlü kızlar, güçlü bir dünya' olduğunu öğrendim. Muğlalılar olarak kadınlarımıza çok önem veriyoruz. 11 kişilik seçici kurulun 7'si kadın. Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aydın Doğan Vakfı Koordinatörü İlhan Artar, konuşmasının ardından Çoban'a 33'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan eserlerin yer aldığı karikatür kitabı verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 33'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen 110 eserin yer aldığı sergi, 7 Nisan'a kadar gezilebilecek.

2 BİN 521 KARİKATÜR YARIŞTI

Otoritelerce dünyanın bir numaralı karikatür yarışması olarak nitelendirilen, serbest konulu Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın 33'üncüsü, 68 ülkeden 752 sanatçıya ait 2 bin 521 karikatürün katılımı ile yapıldı. Önseçici Kurul, 44 ülkeden 183 sanatçının 234 karikatürünü, geçen 13 Haziran'da Bodrum Işıl Club'da bir araya gelerek Uluslararası Seçici Kurul'a sundu. Marlene Pohle'nin (Arjantin) başkanlığını yaptığı, Ercan Akyol (Türkiye), Gülse Birsel (Türkiye), Assunta Toti Buratti (İtalya), Latif Demirci (Türkiye), Selçuk Demirel (Türkiye), Yalda Hasheminezhad (İran), Anita Kunz (Kanada), Piyale Madra (Türkiye), Tan Oral (Türkiye) ve Elena Ospina'nın (Kolombiya) yer aldığı Seçici Kurul, yine kültür sanat dünyasının otoritelerinden oluştu.

Tüm çalışmalarında kız çocuklarının eğitimi, güçlenmesi ve cinsiyet eşitliği konularını ön plana taşıyan Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlediği yarışmada, 'Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya' teması altında çizilen karikatürler arasından Özel Ödül, Türkiye'den Emrah Arıkan'ın karikatürüne verildi. Seçici Kurul, yarışmada birinciliğe Marco De Angelis (İtalya), ikinciliğe Claudio Antonio Gomes (Brezilya), üçüncülüğe Doğan Arslan'ı (Türkiye) değer gördü. Ayrıca Oktay Bingöl (Türkiye), Vitaly Bondar (Beyaz Rusya), Evzen David (Çek Cumhuriyeti), Hicabi Demirci (Türkiye), Felipe Galindo (Amerika), Rodrigo Machado da Rosa (Brezilya), Raimundo Rucke Santos Souza (Brezilya), Arif Sutristanto (Endonezya), Jugoslav Vlahovic (Sırbistan), Kürşat Zaman (Türkiye), Nahid Zamani (İran), Zygmunt Zaradkiewicz (Polonya), Başarı Ödülü'ne değer görüldü.

DHA