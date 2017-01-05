Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi Adana'da açıldı

AYDIN Doğan Vakfı'nca bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan ve sergilemeye değer görülen 110 karikatürün yer aldığı sergi, Adana'da açıldı. Büyük ilgi gören sergi, 20 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 93'üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde her yıl geleneksel olarak izlenime sunulan sergi, Adana Büyükşehir Belediyesi 75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde açıldı. Serginin açılışına, ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve Elif Doğan Türkmen, ABD Adana Konsolosu Linda Specht, TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Rana Dal ile çok sayıda sanatsever katıldı. Ünlü yönetmen Ali Özgentürk'ün de gezdiği sergide konuklara, Doğan Haber Ajansı Adana Bölge Temsilcisi Orhan Apaydın ile Aydın Doğan Vakfı Temsilcisi İlhan Artar eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları da sergiye katılanlara müzik dinletisi sundu.

AYDIN DOĞAN VAKFI'NA TEŞEKKÜR

Konuklara seslenen Doğan Haber Ajansı Adana Bölge Temsilcisi Orhan Apaydın, serginin geleneksel hale geldiğini anımsatarak, "Sanata bu yönden bir katkı sunabildiğimiz için gururluyuz. İlginize ve Büyükşehir Belediyesine de teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de sanata ev sahipliği yapmanın Adana'ya çok yakıştığını söyledi. Aydın Doğan Vakfı'nca düzenlenen yarışmanın öneminden söz eden Sözlü, "Aydın Doğan Vakfı'nca düzenlenen bu yarışma çok kabul görmüş ve saygın bir etkinlik. Emek verenlere teşekkür ediyorum. Adana'nın gurur gününde bu etkinlikte buluştuğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve Elif Doğan Türkmen de, sergi dolayısıyla Aydın Doğan Vakfı'na teşekkür ederken, sanatın eleştirel yönüyle topluma ışık tuttuğunu vurguladı. Konuşmaların ardından protokol üyelerine, Karikatür Yarışması ile ilgili hazırlanan kitap armağan edildi.

2521 ESER YARIŞTI

Otoritelerce 'dünyanın bir numaralı karikatür yarışması' olarak nitelendirilen Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması'na 2016'da 68 ülkeden 752 sanatçı, 2 bin 521 karikatür ile katıldı. Karikatürleri, farklı ülkelerden 11 kişiden oluşan seçici kurul değerlendirdi. Değerlendirme sonunda ise Marco De Angelis (İtalya) birinci, 'Cau' Claudio Antonio Gomes (Brezilya) ikinci, Doğan Arslan (Türkiye) üçüncü oldu. Ayrıca 12 karikatür Başarı Ödülü'ne layık görülürken 'Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya' başlığıyla verilen özel ödülü ise Türkiye'den Emrah Arıkan aldı.

DHA