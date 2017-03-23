Aydın'da 44 sanıklı FETÖ davası başladı (2)

ÖRGÜTÜN DİDİM KASASI İDDİALARI REDDETTİ

Aydın'da, FETÖ/PDY'nin Didim yapılanmasına yönelik 10'u tutuklu 44 sanığın yargılandığı davanın öğleden sonraki bölümünde sanıkların ifadelerinin alınmasına devam edildi. FETÖ'nün Didim'deki kasası olduğu iddia edilen Ayvaz Kocabaş, ifadesinde, "Irmak A.Ş'de 2011 yılında muhasebesi olarak çalışmaya başladım. Çalıştığım kurumun terör örgütü olduğunu bilmiyordum. Evimden çıkan Fethullah Gülen'in CD'leri ile alakam yok. Arama olduğu sırada evimde değildim. Üzerime atılan iddiaları kabul etmiyorum" dedi.

SÖZDE İMAM DİDİM'E İŞ KURMAK İÇİN GELMİŞ

Davanın 1 numaralı sanığı, FETÖ'nün 2015 yılından sonraki sözde Didim imamı olan Muharrem Sever, tutuklu bulunduğu Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi. Mahkeme Başkanı Erhan Yıldırım, Sever'e "Sen Didim'in son imamı mısın" diye sordu. İddiaları reddeden Sever, "Didim'e atamayla gelmedim. Didim'e 2015 yılında iş kurmak için geldim. Didim'e gelmeden önce Gaziantep'te GAYEDER'de memur olarak çalışıyordum. Maaşımı dernekten alıyordum. Didim'e emlakçılık yapmak için geldim. Çocuklar ve eşim alışamayınca geri döndüler. Ben Didim'de kaldım. Irmak A.Ş'ye bağlı şirketler ve kurumlarla ilgim yoktur. Resmi olarak çalışmışlığım yoktur. FETÖ'ye bir sempatim yok, üyesi değilim. Sohbetlerine de katılmadım. Bu süreçte kararı yargı verecek. Fethullah Gülen suçlu bulunursa, cezalandırılacaktır. Ergenekon sürecinde Genelkurmay Başkanı da terörist ilan edilmişti. Sonrasında masum olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle yargılama sonuçlarını beklemekte fayda görüyorum" diye konuştu.

ÖRGÜT ELEBAŞI GÜLEN'İ ZİYARETE GİTMİŞLER

Tutuksuz yargılanan Didimli Mimar Eyüp Sabri Ekiz de, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Ekiz, "Paralel yapıya dahil değilim. 1725 Aralık'tan sonra hiçbir toplantıya katılmadım. 2014 yılında Irmak A.Ş.'deki hisselerimi kardeşime devrettim. Benim zamanımda yapılanmanın başında Nurullah Topçu vardı. Sohbetlere genelde öğretmen arkadaşlar katılıyordu. 2012 yılında Nurullah Topçu'nun önerisiyle ABD'ye gidip, Fetullah Gülen'i ziyaret ettik. Ben, Ufuk Döver, Abdurrahim Öztürk, Hilmi Yıldırım ve Mustafa Mutlu, Nurulllah Topçu'yla birlikte New York Havaalanı'ndan karayoluyla Pennsylvania'ya gittik. İlk 3 gün, Gülen'in misafirhanesinde kaldık. Bir çalışan bizi Fetullah Gülen'in yanına götürdü. Bize 'Hoş geldiniz' dedi, nereli olduğumuzu sordu. Toplam 2 dakika sohbet ettik" dedi.

Yaklaşık 8 saat süren davanın bugünkü duruşmasında 12 sanığın ifadesi alındı. Duruşmaya, yarın diğer 32 sanığın ifadelerinin alınmasıyla devam edilecek.

DHA