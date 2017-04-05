Aydın'da FETÖ'nün 'Işık Evi'ne baskın

AYDIN'da, FETÖ/PDY'ye ait 'Işık Evi'ne, 'Dolunay' adıyla operasyon yapan polis ekipleri, 4 üniversite öğrencisini gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye eleman kazandırmak için faaliyet gösteren kentteki bir grubun, örgüte ait 'Işık Evi' adı verilen evde buluştuklarını belirledi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde elde edilen istihbarat bilgileri sonucu, polis ekipleri, Güzelhisar Mahallesi'ndeki eve, geçen 22 Mart gecesi, 'Dolunay' adı verilen bir operasyon yaptı. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencisi A.C., E.N., H.K. ve lise öğrencisi Y.P. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, öğrencilere ait diz üstü bilgisayarlar, cep telefonları, çok sayıda flash bellek ve kart okuyucu ile 2 adet Bank Asya kartı ele geçirildi.

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Gözaltına alınan öğrencilerin ifadelerinden, şüpheli A.C.'nin, evin ağabeyi olarak görev yaptığı ve 'büyük talebe mesulü' dedikleri kişi tarafından buraya yerleştirildiği belirlendi. Evin kira ve diğer giderlerinin ortak karşılandığı, harcamaları ise A.C.'nin yaptığı anlaşıldı. Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığının da belirlendiği kaydedildi.

3'Ü TUTUKLANDI

Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Evde yakalanan şüpheli E.N.'nin Aydın'a eğitim için geldiği, 2014 yılından beri cemaate ait ışık evinde kaldığı, şüpheli H.K.'nin babası hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında yasal işlem yapıldığı anlaşılmıştır. A.C. ile E.N. ve diğer şüphelilerin kaldığı, örgüt tarafından ışık evi olarak kullanılan daireden, Aydın Polisevi'nin ve FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyon yapan birimlerin bulunduğu B Hizmet binasının net görüldüğü tespit edilmiştir. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan adli makamlara sevk edilen A.C., E.N., H.K. tutuklanarak ilimiz E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiş olup, yaşı küçük olan Y.P. ise savcılıkça serbest bırakılmıştır" denildi.

Öğrencilerin Manisa ve İzmir'de bulunan evlerine de eş zamanlı baskın düzenlendiği ve arama yapıldığı öğrenildi.

DHA