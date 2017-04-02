Aydın'da 'köpek güzellik yarışması'

AYDIN'da ilk kez düzenlenen Köpek Güzellik Yarışması'nda, birbirinden güzel köpekler birinci olabilmek için yarışırken, sahipleri de heyecanlı anlar yaşadı. 'Alex' adlı köpeği ile yarışmaya katılan Büşra Ötkün, dereceye giremeyince gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye Köpek Irkları ve Federasyonu ile Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Aydın Şubesi tarafından Aydın'da ilk kez düzenlenen köpek güzellik yarışması yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin çeşitli illerinden yarışmaya katılan köpeklere sahipleri eşliğinde önce kayıt yapıldı. Ardından gruplar halinde hazırlanan podyuma çıktı. Çeşitli kategorilerde 'en güzel köpek' olabilmek için podyuma sahipleri ile beraber çıkan İngiliz pointer ve İngiliz setter cinsi köpekler, Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Hakemi Adnan Üke tarafından değerlendirilerek puanlamaya tabi tutuldu. Sırasıyla köpeklerin yürüyüşü, hareketi tavırları ve duruşuna bakan jüri dereceye giren köpekleri seçti. Dereceye giren cins av köpeklerine kupa ve madalya verildi. Dün sabah saat 10.00'da Akarsu Park'ta başlayan yarışma akşam saat 18.30'da sona ererken renkli görüntülere sahne oldu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Köpek Güzellik Yarışması'na Denizli'nin Pamukkale İlçesinden katılan Büşra Ötkün, sevinçli olarak ilk kez katıldığı yarışmada köpeği 'Alex' ile podyuma çıktı. Köpeğinin dereceye gireceğinden ümitli olan Ötkün, köpeği jüri tarafından dereceye alınmayınca gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı. Büşra Ötkün'ü ailesi teselli etti. Köpek Güzellik Yarışması'nı CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da izledi. Başkan Çerçioğlu, buradaki konuşmasında, "Dernek yeni kuruldu henüz daha çok yeni. Yeni olmasına rağmen müthiş bir organizasyon oldu. Tebrik ediyor ve kutluyorum. Ben de zaten köpekleri çok seviyorum. İnşallah gelecek yıl daha büyük bir organizasyon yapacağız. Sizin aracılığınızla bunu buradan duyuralım ve Tüm Türkiye'yi Aydın'a davet edeceğiz. Onun için herkes şimdiden Aydın'a gelmek için hazırlansın. Efeler diyarına yakışan bir organizasyon yapacağız" dedi.

'YOĞUN KATILIM OLDU'

Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Aydın Şubesi Başkanı Hakan Cengiz, Aydın'da ilk defa bir köpek yarışması düzenlediklerini belirterek şunları söyledi:

"Derneğimizi Ocak 2017'de kurduk. Yeni olmamıza rağmen Aydın'da ilk kez İngiliz ırkları dediğimiz Pionter ve Setter cinsi köpeklerin yarışmasını Efeler Diyarında Pointer Derneği olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. Pointer ve Setter köpeklerimize yönelik güzellik ve ırk değerlendirmesi yarışması yapıyoruz. Katılım çok fazla, 80 köpek sayısına ulaştık. Çevre illerin yanı sıra Kütahya, Kayseri, Sivas, Ankara, İstanbul, Çorlu, Çorum'dan katılımlarımız var. Burada amacımız Pointer Derneği olarak köpeğimizin ırkının özelliklerini üst seviyeye getirmek için uğraşıyoruz. Gönül verdiğimiz avcı dostlarımızın köpeklerinin kalitesini en üst seviyeye çıkarmak. Ocak ayında kurulan bir derneğiz ama Aydın'da ilk yarışmamıza gerçekten çok fazla bir katılım oldu. Hem derneğim hem de Aydın adına gerçekten çok sevinçliyim."

DHA