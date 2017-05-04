Aydın'da kuyumcuyu soyan Kolombiyalı 3 kişi İstanbul'da yakalandı

AYDIN Kuşadası'nda bir kuyumcu dükkanını soyan Kolombiya uyruklu biri kadın 3 kişi İstanbul Fatih'te yaşanan kovalamaca sonucu çaldıkları yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı.

Olay Fatih Vatan Caddesi üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan kiraladıkları 34 NS 7141 plakalı araçla Aydın'ın Kuşadası ilçesine giden Kolombiya uyrukluklu Julian Zapata Martinez (38), German Bernal Huertas (39),Liliana Gomez Osma (46) burada bir kuyumcu dükkanını soydu. Dükkandan çaldıkları yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyalarını çantaya koyan 3 şüpheli, daha sonra geldikleri araçla İstanbul'a doğru yola çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarından otomobilin plakasını tespit ederek otomobilin İstanbul'dan kiralandığını belirledi.

POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA YAŞANDI

Şüpheli 3 kişi Fatih Vatan Caddesi'ne geldiğinde kullandıkları otomobil Plaka Takip Sistemi'ne (PTS) takıldı. Bunun üzerine Fatih Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri otomobili Fatih Vatan Caddesi'nde takibe alındı. Polislerin kendilerini takip ettiğini fark eden şüpheli 3 kişi polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil'i Vatan Caddesi'nde durduran polis ekipleri şüphelileri yakalayarak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Zanlıların soygun sırasında kullandıkları kiralık araç ise polis ekipleri tarafından Zeytinburnu Yedi Emin Otoparkı'na götürüldü. Şüpheli 3 kişinin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



DHA