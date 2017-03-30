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Aydın Haberi: Aydın'da sağanak yağış

Aydın'da sağanak yağış
21:5130 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Aydın'da sağanak yağış
Aydın'da sağanak yağış

AYDIN'da başlayan sağanak yağışta rögarların tıkanmasıyla göle dönüşen yollarda araçlar mahsur kaldı. Çıkan şiddetli rüzgarda, kent meydanında ipleri koparak düşen Türk Bayrağı yağan yağmura rağmen tekrar yerine takıldı.
Aydın'da bugün saat 18.00 sıralarında aniden başlayan rüzgar ve sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Çıkan rüzgar nedeniyle Kent Meydanı'nda bulunan dev Türk Bayrağı ipleri koparak yere düştü. Belediye ekipleri yağan yağmura rağmen düşen bayrağı yerine taktı. Yağmurun etkisiyle caddelerdeki rögarların tıkandı. Göle dönen yollarda araçlar arızalanarak mahsur kaldı. Öte yandan, Aydın Kadın Doğum Hastanesi çalışanları ise, yağmur sularının hastane içine girmemesi için kum torbaları ile önlem aldı.

DHA

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