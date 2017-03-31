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İzmir Haberi: Aydın'da tarihi eser operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Aydın'da tarihi eser operasyonu: 3 kişi tutuklandı
17:2931 Mart 2017
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Aydın'da tarihi eser operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Aydın'da tarihi eser operasyonu: 3 kişi tutuklandı

AYDIN'da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 19'uncu Yüzyıl'dan kalma Kuran-ı Kerim ve 30 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik geçen çarşamba günü operasyon düzenlendi. Tarihi eser satışı yapmaya çalıştığı tespit edilen ve bir süredir takip edilen 4 zanlı, Aydın ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, üzerinde 'Allah' yazısı kazınmış bir kabın içinde saklanan, 19'uncu Yüzyıl'dan kalma deri Kuran-ı Kerim, 30 sikke ve tarihi eser tarama işlerinde kullanılan dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.İ., savcılıktan serbest bırakıldı. A.Ç., S.A. ve E.D. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

DHA

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