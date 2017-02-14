Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Aydın Haberi: Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
17:5014 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

AYDIN'ın Efeler ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon yapan jandarma ekipleri, 7 kişiyi gözaltına aldı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlattıkları çalışmalar sonunda Efeler ve Nazilli ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Timlerinin katıldığı Şafak Operasyonu'nda A.T., C.K., B.Y., H.S., F.D., Z.A. ve C.K. gözaltına alındı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda evlerde arama yapıldı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 116 mermi, 465 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmede kullanılan alet ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar