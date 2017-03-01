Aydın'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

AYDIN'da polisin düzenlediği operasyonda sentetik esrar olan 922 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.T. ve A.B.'nin İstanbul'dan Aydın'da piyasaya sürülmek üzere bonzai türü uyuşturucu getireceğini belirledi. Polis, iki şüpheliyi takibe aldı. Dün öğle saatlerinde, iki şüphelinin Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki evine gittikleri, uyuşturucu çetesinin lideri olduğu ileri sürülen 'İstanbullu Hakan' olarak tanınan H.T. ve eşi G.T. ile buluşmaları üzerine düğmeye basıldı. Eve düzenlenen operasyonda dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden A.B.'nin üzerinde yapılan aramada karnına sarılı olarak bir miktar bonzai ele geçirildi. Özel eğitimli narkotik köpeği ile evde yapılan aramada, bodrum katında da bir miktar bonzai bulundu. Ele geçirilen toplam 922 gram sentetik esrara el konuldu.

Şüphelilerden S.T. ve A.B.'nin İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuları H.T ve eşine teslim ettikleri, onların da piyasaya sürdükleri belirlendi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

DHA