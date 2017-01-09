Aydın'da zincirleme kaza: 4 ölü, 3 yaralı

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, iki taksi ve bir hafif ticari aracın karıştığı zircirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Koçarlı- Söke Karayolu'nun Koçarlı'ya bağlı Saburca Mahallesi yakınlarında, bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Taksici Zeki Süzen, Koçarlı Pazarı'ndan aldığı aynı aileden 4 kişiyi kırsal Şenköy Mahallesi'ne götürmek üzere 09 T 6508 plakalı aracıyla yola çıktı. Saburca Mahallesi yakınlarına geldiklerinde, Süzen'in kullandığı taksiye, tali yoldan kontrolsüz şekilde çıktığı ileri sürülen Feyzullah Madran (28) yönetimindeki bir diyaliz merkezine ait hafif ticari araç çarptı. Bu sırada gelen Muhsin Cengiz yönetimindeki 09 T 6512 plakalı taksi de duramayıp, kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada taksi şoförü Zeki Süzen, yolcusu Ayşe Hanım İçli (61) ile hafif ticari aracın sürücüsü Feyzullah Madran ile aynı araçtaki hasta Müzeyyen Aydın (71) yaşamını yitirdi. Kazada ölen İçli ile aynı takside bulunan çocukları Barış İçli, Elvan İçli, Güler İçli ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer taksinin şoförü Muhsin Cengiz ise kazayı yara almadan atlattı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA