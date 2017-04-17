Aydın'dan 'gündem ekonomi olsun' talebi

AYDIN'daki siyasiler, sanayiciler ve esnaf odaları referandumun ardından gündemin 'ekonomi' olmasını istedi.

Aydın'da siyasiler ve sanayiciler bundan sonraki ülke gündeminin siyasette değil ekonomide yoğunlaşmasını istedi. Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, referandumun geride kaldığını söyleyerek, 'Artık gündem siyasetten çıkarak tamamen ekonomi olmalı. Yeni adımların atıldığı, tamamen üretim, kalkınma reformu konuştuğumuz bir döneme girmemiz gerekiyor. Bundan sonra Aydın'da ve Türkiye'de tüm gündem ekonomi olsun' dedi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı (AYESOB) Başkanı Selahattin Çetindoğan da şunları söyledi:

'Eğer demokrasiye inanıyorsak, çıkan sonuca da inanacağız. Halkın isteği böyle oldu, inşallah bu istek bundan sonra ekonomiye de yansıyacak. Esnaf ve sanatkar çok zor günler geçirdi, halen daha geçiriyor. Hükümetimiz de bundan sonra bu konuda çalışmalar yaparak bizlere bir şeyler kazandırır. Geçmişte yapılan yapılandırmalarla esnaf rahat nefes almıştı, sanırım tekrar yapılandırmanın olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah hayırlı olur. Esnaf ve sanatkarlar olarak ekonominin bel kemiği, ülkenin orta direğiyiz. Bu orta direk ne kadar güçlü olursa, ekonomi de o kadar güçlü olur. İnşallah bundan sonra iyi şeyler olacak diye düşünüyorum. Ülkemize bu sonuç hayırlı ve uğurlu olsun.'

'GELECEK İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ'

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen evet için destek veren MHP ve BBP teşkilatına, tüm sivil toplum kuruluşlarına ve sandığa adeta koşarak giden hemşerilerine teşekkür ettiğini vurgulayarak şöyle dedi:

'Bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde, Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünün devam edeceğine olan inancımız tamdır. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hep birlikte yürüyeceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye'nin inşası yolunda millet olarak hep beraber en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için daha fazla çalışacağız.'

'EŞİT ŞARTLARDA GİDİLMEDİ'

CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci ise referanduma eşit şartlarda gidilmediğini ve şaibeli bir seçim olduğunu savunarak şu değerlendirmede bulundu:

'Devletin imkanlarını kullanarak tek adam olmak için uğraştı. Milletin de imkanlarını tek adam için kullandı. İtirazlar yapıldı bunun sonucunu bekleyeceğiz. Her şerden bir hayır çıkar. Toplumun yarısı anayasa değişikliğini istedi, ama yarısı da bu anayasayı istemedi. Cumhurbaşkanı tüm toplumun cumhurbaşkanı olmak yerine, kendi seçmeninin cumhurbaşkanı olmayı tercih etmiştir. Bu saatten sonra da bu ülkeyi yönetenlerin hiçbir mazereti kalmıyor. Yarından itibaren terörün sona erdirilmesini, işsizliği bitirmelerini, yoksulluğu yok etmelerini istiyoruz. Ekonominin düzeltilmesi ve doları eski seviyelere düşürülmesini istiyoruz.'

DHA