Aydınlı avukatlardan jeotermal eleştirisi

AYDIN Barosu Çevre Komisyonu, jeotermal kaynaklarının kullanımı sırasında doğa ve insanların olumsuz etkilendiğini savunurken, "En güzel gökyüzünün altındaki en güzel toprakların yok edilmesini önlemek, çürük yumurta kokusundan kurtarmak için tüm çabamızla mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Aydın Barosu Çevre Komisyonu, 'Doğayı kirletenlere, canlıların yaşam hakkını elinden almak isteyenlere yasalar çerçevesinde dur diyeceğiz' başlıklı açıklama yaptı. 1 yıl önce yapılan toplantıda jeotermalin zararlarının tartışılarak gerekli tedbirlerin alınacağı kararlaştırılmasına rağmen, aradan geçen sürede hiçbir ilerleme yapılmadığını savunan komisyon, yazılı açıklamada şunları belirtti:

"Biz çevreciler; peşin hükümlü olmadan, insanlığın ve ülkemizin elektrik enerjisine olan gereksinimin farkında olarak yenilenebilir, çevreyi kirletmeyen enerji kaynaklarının devreye sokulması gerektiğine inanıyoruz. Elektrik elde edilirken doğanın tahrip edilmemesini, yaşamın yok edilmemesini istiyoruz. Gökyüzünün mavi, ağacın yeşil, bulutun beyaz, suyun temiz kalmasını, doğadaki canlıların yaşam tehdidi olmadan özgürce yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz. Biz çevreciler; halkımızın anayasadan, çevre yasasından uluslararası sözleşmelerden doğan çevre haklarının da korunmasına inanıyoruz."

VERİLER PAYLAŞILMIYOR ELEŞTİRİSİ

Aydın'da bugüne kadar kurumların, araştırmacıların resmi başvurularına rağmen Çevre İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü Aydın ile ilgili verileri paylaşmaktan kaçındığını öne süren komisyon şunları ifade etti.

"Bilgi Edinme Kanunu hükümlerine rağmen; devletin bu verileri vatandaşlarıyla paylaşmamasına anlam veremiyoruz. Geçen yıl 12 Nisan'da jeotermal enerji tarım, çevre ve insan sağlığına olan etkileri, ortak akıl toplantısı kararlarında jeotermalin zararları ön görülmüş, alınması gereken tedbirler sıralanmış, ancak 1 yıla yakın süre geçmiş olmasına rağmen herhangi bir önlem alınmamıştır. İlçemiz yine hidrojen sülfür yani tabiri caizse çürük yumurta kokmaya devam etmektedir. Aydın Barosu olarak, doğayı kirletenlere, canlıların yaşam hakkını elinden almak isteyenlere yasalar çerçevesinde dur diyeceğiz. Biz çevreciler; inciri, zeytini yok eden, Büyük Menderes'i, Çine Çayı'nı kirletenlere karşı olmaya devam edeceğiz. En güzel gökyüzünün altındaki en güzel toprakların yok edilmesini önlemek, Efeler İlçemizi ve diğer ilçelerimizi çürük yumurta kokusundan kurtarmak için tüm çabamızla mücadele edeceğiz"

DHA