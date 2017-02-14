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Denizli Haberi: Aynı aileden 6 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Aynı aileden 6 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
14:5014 Şubat 2017
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Aynı aileden 6 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
Aynı aileden 6 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

DENİZLİ'de aynı aileden 6 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından evde zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anafartalar Mahallesi 2169 Sokak'ta yaşayan 6 kişilik Şahan ailesinin bu sabah sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı yapıldı. Olay yerine polis ve ambulanslar sevk edildi. Eve ulaşan sağlık ekipleri tarafından Muzaffer Şahan (27), Yasin Şahan (26), Kadriye Nisa Şahan (3), Bedia Şahan (22), Kadriye Şahan (67) ve Hasan Şahan ambulanslara bindirilerek Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oksijen tedavisi uygulanan 6 kişinin sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

DHA

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