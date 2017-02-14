Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kayseri Haberi: Aynı aileden 6 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Aynı aileden 6 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
15:5914 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Aynı aileden 6 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
Aynı aileden 6 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

KAYSERİ’de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Bergama Sokak’ta yaşanan olayda, aynı aileden Saniye (48), Yusuf (31), Ayfer (29), Arda Samet (11), Rabia (10) ve Mustafa Efe Koçak (7) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ailenin zehirlendiklerini fark etmesi üzerine durum 112 ekiplerine bildirildi. Sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenen aileyi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken polis inceleme başlattı.

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar