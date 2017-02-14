Aynı aileden 6 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

KAYSERİ’de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Bergama Sokak’ta yaşanan olayda, aynı aileden Saniye (48), Yusuf (31), Ayfer (29), Arda Samet (11), Rabia (10) ve Mustafa Efe Koçak (7) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ailenin zehirlendiklerini fark etmesi üzerine durum 112 ekiplerine bildirildi. Sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenen aileyi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken polis inceleme başlattı.

DHA