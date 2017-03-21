Ayrı yaşadığı eşini sokakta tabancayla öldürüp, intihar etti

GAZİANTEP'te, Ömer Genç ayrı yaşadığı eşi Emine Genç'i sokak ortasında tabancayla öldürdükten sonra, bir başka sokakta intihar etti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Genç, uzun süredir ayrı yaşadığı eşi Emine Genç ile ölen bir yakınının taziyesinin bulunduğu Subaşı Sokak'ta karşılaşınca henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Ömer Genç, yanındaki tabancayla eşine ateş ederek öldürdü. Kaçmaya başlayan Ömer Genç, 100 metre uzaklıktaki Mehmetoğlu Sokak'ta bu kez tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekerek yaşamına son verdi.

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Emine Genç ve Ömer Genç'in öldüğü belirlendi. Sokaklarda önlem alan polisin incelemesi sürerken, yaşananları duyan Emine ve Ömer Genç çiftinin yakınları da geldikleri olay yerinde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

DHA