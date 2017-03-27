Ayrıldığı kadın ve sevgilisinin dövdüğü erkek 3 gün sonra öldü

ADANA'da 49 yaşındaki Çetin Kurtboğan, iddiaya göre nikahsız birliktelik yaşadığı ve 3 yıl önce ayrıldığı kadın ile kadının sevgilisi tarafından dövüldü. Ayakta tedavi edilen Kurtboğan, olaydan 3 gün sonra evinde öldü.

Merkez Seyhan İlçesi'nin Gülpınar Mahallesi'nde oturan Çetin Kurtboğan, 46 yaşındaki Zübeyde Özer ile nikahsız birliktelik yaşadı. Çift 3 yıl önce geçimsizlik nedeniyle ayrıldı. Zübeyde Özer, İstiklal Mahallesi'nde oturan Behzat Gören ile birlikte yaşamaya başladı. Çetin Kurtboğan, geçen 23 Mart'ta Zübeyde Özer'in evine gitti. İddiaya göre barışmak isteyen Kurtboğan ile kadının yeni sevgilisi Behzat Gören arasında kavga çıktı. Kavgada başına darbe alan ayakkabı imalatçısı Çetin Kurtboğan yaralandı Ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çetin Kurtboğan tedavisinin ardından evine gönderildi.

Kurtboğan, 26 Mart sabahı ise odasında hareketsiz bulundu. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kurtboğan'ın öldüğü anlaşıldı. Kurtboğan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kurtboğan'ın yakınları, Behzat Gören ile Zübeyde Özer'den şikayetçi oldu.

'UYUŞTURUCU KAVGASI' İDDİASI

Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Zübeyde Özer, Çetin Kurtboğan'ın elinde bıçakla evlerini bastığını ileri sürerek, "Çetin, Behzat'tan uyuşturucu alacakmış. 200 lira vermiş, Behzat da parayı almasına rağmen uyuşturucuyu getirmemiş. Bunun üzerine Çetin bıçakla evimizi bastı. Kavga ettiler, Behzat da dövdü. Ben bir şey yapmadım" diye ifade verdi.

Zübeyde Özer ile Behzat Gören ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA