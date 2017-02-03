Ayrılmak isteyen eşini sokakta 15 bıçak darbesiyle öldürdü

BURSA’da özel güvenlik görevlisi 41 yaşındaki Tahsin Taner Açıkgöz, boşanmak için dava açan 3 çocuk annesi eşi 35 yaşındaki Fatma Açıkgöz’ü dün işe giderken sokakta pusu kurup 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıdan sonra kaçmaya çalışan Tahsin Taner Açıkgöz, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde meydana geldi. Fatma Açıkgöz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 15 yıllık eşi Tahsin Taner Açıkgöz’den boşanmak için geçen yıl kasım ayında dava açtı. Dava sürerken mahkeme Tahsin Taner Açıkgöz’e evden uzaklaştırma cezası verdi. Bu sürede bir markette çalışan Fatma Açıkgöz, evini ayırarak merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde bir evde yaşamaya başladı.

ADRESİNİ ÖĞRENİP PUSU KURDU

Tahsin Taner Açıkgöz, kendisini başka bir erkekle aldatmasından şüphelendiği, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Açıkgöz'ün adresini öğrendiği evinin önüne dün gelerek pusu kurdu. Yol kenarındaki araçların arasına saklanan Tahsin Taner Açıkgöz, Fatma Açıkgöz’ün evden çıkıp çalıştığı markete gittiğini görünce takip etti. Tahsin Taner Açıkgöz'ün kendisini takip ettiğini fark eden Fatma Açıkgöz kaçmaya başladı.

200 METRE TAKİP ETTİ

Ancak kadını 200 metre takip ettikten sonra yakalayan Tahsin Taner Açıkgöz, yere düşürdüğü Fatma Açıkgöz’ü 15 bıçak darbesiyle yaraladı. Olaydan sonra bıçağı çöp kutusuna atan ve bir taksiyle kaçmaya çalışan zanlı vanadaşların şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı.

Çağrılan ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Açıkgöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Zanlının emniyetteki ifadesinde eşiyle ailevi problemler yaşadığı, onun kendisini başka bir erkekle aldattığını düşündüğünü ve bu nedenle Fatma Açıkgöz’ü bıçakladığını söyledi. Açıkgöz, ifadesinde olayı planlayarak yaptığını ve pişman olduğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA