Aytemiz'den motorcu dostu istasyon projesi

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, Motorcu Dostu projeleri ile motosiklet kullanıcılarına özel ünitelerle hizmet verildiğini açıkladı. Ürün ve hizmet konusunda sektörde fark yaratmak istediklerini belirten Eke, müşteri memnuniyeti için gerçekleştirdikleri projelerini anlattı.

İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen 13. Petroleum İstanbul Uluslararası Akaryakıt Fuarı'nda katılan Aytemiz de yer aldı.

"MOTORCU DOSTU" İSTASYON PROJESİ DÜZENLENDİ

DHA'ya konuşan Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, Türkiye'deki 3 milyon motosiklet kullanıcısı için başlattıkları "Motorcu Dostu" projelerini şöyle anlattı:

"İçinde bulunduğumuz fuar tüketicilere bizim sektörümüzdeki firmaların neler yaptığını anlatması için çok güzel bir fuar. Bu fuar dünyada yok. Türkiye biraz ilginç bir ülke bu alanda her alanda olduğu gibi yarışıyoruz. Malumunuz ülkemiz coğrafi olarak çok büyük, araç sayısı fazla ve buna bağlı olarak petrol tüketimimiz artış gösteriyor. Maalesef dışa bağımlıyız. Doğal olarak bu tüketimin olduğu yerde oyuncu sayısı da çok fazla. Oyuncuların arasında bazı konularda öne çıkmanız lazım. Aslında tükettiğimiz ürün kimyasal, görmediğimiz, duymadığımız ve hissetmediğimiz bir ürün olmasına rağmen bunu tüketicilere sempatik gösterebilmek için ciddi bir yarış içerisindeyiz.

En önemlisi de o hizmet alanlarımız olan istasyonlarda tüketicilere buranın bir akaryakıt istasyon dolum noktasından ziyade bir küçük yaşam alanı olduğunu hissettirebilmek. 'Neleri sunabiliriz' ile ilgili detaylı projelerimiz var elbette. Bunlardan bir tanesi, Türkiye'de 3 milyon adet motosiklet kullanıcısı var. Sıklıkla istasyona uğruyorlar, onlara özel bazı projelerimiz var. İstasyonda sağlıklı bir şekilde motosikletlerini park edebilmeleri veya istedikleri ürünleri alabilmeleri için onlara hitap ettik. Arkasından sizin de vurguladığınız gibi artık istasyonlarımızda D&R köşesine yer veriyoruz. Bu sayede müşterilerimiz diledikleri zaman D&R ürünlerine istasyonlarımızdan ulaşabilecek. Bununla ilgili birkaç örnek konseptimiz var. İnsanların yoğunlukla uğradığı, kolay ulaşım noktaları olan yerlerde D&R ile yürüyeceğiz."

Aynı şekilde Castrol'da dünyada madeni yağda çok önemli bir marka. Onlarla da bir işbirliğimiz var. Özellikle katkılı ürün, Optimum yakıtlarımızda tüketiciye biraz daha farklı hissettirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili ürünlerin ve tüketicilerin memnuniyetine yönelik çalışmalarımız var.

"ARAÇTAN İNMEDEN ÖDEME İMKANI SUNDUK"

Zamandan tasarruf edebilmek amacıyla 'Araçtan Öde' projesini geliştirdiklerini söyleyen Eke, bu proje için şunları söyledi: "Artık biliyorsunuz teknoloji günümüzde çok gelişti. Akaryakıt istasyonları çok zaman geçirilen yerler değil. Bu kapsamda zahmetsizce yakıt ikmali yaptıktan sonra otomatikman, kredi kartını bile göstermeden Aytemiz’e özel kartlarımız ile teknolojik olarak yakıt alımı yapma imkanı da sunuyoruz. Bir yarış içerisindeyiz sektörde. Tatlı bir rekabet bu. Hepimiz müşterileri mümkün olduğunca sıcak, mutlu, memnun gönderebilmek için gayret sarf ediyoruz. İyi şeyler yapıyoruz."

"YIL SONUNA KADAR 70 İSTASYON DAHA AÇILACAK"

Şu anda Türkiye çapında 506 istasyonları olduğunu belirten Eke, yıl sonuna kadar yapmayı planladıklarını da açıkladı: "Yurt çapında 500 istasyonumuz var. İyi noktaları yakalamaya çalışıyoruz. Noktayı yakalamak ve yayılmak yetmez. Farkındalığımızı ve farklılığımızı söz konusu hizmet ve ürünlerimizde geliştirmeye çalışıyoruz. Biz büyüyen bir şirketiz. 2010 yılından beri katmerli büyüyoruz. En hızlı büyüyen, en çok network'ünü arttıran şirketiz. Türkiye'yi ve bu sektörü çok iyi biliyoruz ve bu konuda tecrübeliyiz. 2017 tek başına kalmayacak 2018, 2019 ve 2020'de de biz firma olarak ve istasyon network'ü olarak iyi bir noktaya geleceğiz. Ardından taşıt tanıma ile ilgili kart ile ilgili ve diğer tüketici açısından farklılık yaratan projelerimiz ile gelişeceğiz. Kısacası şu an 506 olan istasyon sayımız yıl sonu itibariyle 575'lere ulaşacak. Özellikle 2020'ye geldiğimiz zaman artık Türkiye'de Aytemiz markası hem farkındalık, hem tercih edilebilirlik, hem tüketici memnuniyeti hem de yaygınlık anlamında iyi bir aşamaya gelecek."

"HER SEKTÖRDE REKABET ÇOK BÜYÜK"

Türkiye'de her sektörde büyük rekabet olduğunu açıklayan Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, bunun tüketiciler için faydaları olduğunu belirtti ve "Ben bu yarışların, bu rekabetin nihayetinde Türk insanına fayda getireceğini görüyorum. Biz de bu konuda iddialıyız. İlerleyen dönemlerde Aytemiz de en iyi ürünleri, en uygun şekilde, en uygun fiyata ve en doğru yerde sunacak diye tüketicilerimize mesajda bulunmak istiyorum." dedi.

DHA