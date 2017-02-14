Ayvacık'ta 3 konteyner okul eğitime hazır

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesinde, 6 Şubat Pazartesi gününden bu yana devam eden depremler nedeniyle ara verilen eğitime, Gülpınar Köyü, Babakale Köyü ve Paşaköy'de kurulumu tamamlanan konteyner okullarda yarın yeniden başlanacak.

Ayvacık'ta 24 yerleşim yerinde hasara yol açan depremler nedeniyle 7 Şubat Salı gününden itibaren Gülpınar, Babakale, Paşaköy, Tuzla, Kösedere ve Korubaşı köylerinde okullar tatil edildi. Depremlerin devam etmesi nedeniyle bu köylerde eğitim bugüne kadar yapılamadı. Bu süreç içinde depremzede öğrenciler için konteyner okul kurulması için çalışma başlatıldı. Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesi ile Babakale Köyü ile Paşaköy'de İlkokul bahçelerine konteyner okul kurulumu tamamlandı. Bu üç okulda eğitime yarın sabah yeniden başlanacak.

Gülpınar Köyü'ndeki konteyner okulun saat 09.00'daki açılış törenine Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin de katılacak. Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Çalışkan ise yaptığı açıklamada, bahçeye konteyner okulun kurulumunun tamamlandığını söyledi. Çalışkan, "7'si sınıf, 2'si de idari kısım olmak üzere toplam 9 konteynerden oluşan okula, yarınki eğitime hazırlanmak için sıra ve okul tahtası gibi ana temel malzemeleri yerleştirdik. Okulumuzda 1'i özel eğitim olmak üzere 85 öğrencimiz var. Bütün eksiklerimiz tamamladık. Bilgisayar laboratuvarımız bile kuruldu" dedi.

Depremden etkilenen Tuzla Köyü, Kösedere Köyü, Yukarıköy, Korubaşı Köyü ile Gülpınar Köyü'nün ilk ve ortaokulunda ise konteyner okulların kurulumu devam ettiği için, buralarda eğitime çalışmalar tamamlandığında başlanacak. Yetkililer, önümüzdeki hafta sonundan itibaren ise mevzuat gereği Cumartesi günleri öğrencilere telafi eğitimi verileceğini belirtti.

DHA